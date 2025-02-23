Victor Osimhen: 'Kim daha iyi görecekler'

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe ile oynanacak derbiye farklı bir motivasyonla hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar'ın süper yıldızı, "En Nesyri ondan daha iyi" söylemleri karşısında hırs yaptı.
Nijeryalı golcü Osimhen'in yakın çevresine, "Kim daha iyi derbide görecekler! O maça özel olarak hazırlandım" dediği öğrenildi.
Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7. karşılaşmada 6. kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılılar'ın süper yıldızı, "En Nesyri ondan daha iyi" söylemleri karşısında hırs yaptı.
Nijeryalı golcü Osimhen'in yakın çevresine, "Kim daha iyi derbide görecekler! O maça özel olarak hazırlandım" dediği öğrenildi.
Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7. karşılaşmada 6. kez gol sevinci yaşadı.
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