Victor Osimhen: "Kim daha iyi görecekler"

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, derbiye özel olarak hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen: 'Kim daha iyi görecekler'
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23 Şubat 2025 10:55
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe ile oynanacak derbiye farklı bir motivasyonla hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar'ın süper yıldızı, "En Nesyri ondan daha iyi" söylemleri karşısında hırs yaptı.

Nijeryalı golcü Osimhen'in yakın çevresine, "Kim daha iyi derbide görecekler! O maça özel olarak hazırlandım" dediği öğrenildi.

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7. karşılaşmada 6. kez gol sevinci yaşadı.


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