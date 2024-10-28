Victor Osimhen: "Icardi ve beni durduramazlar"

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Victor Osimhen: 'Icardi ve beni durduramazlar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2024 22:31
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Taraftarın desteğine değinen Osimhen, "Taraftarımız inanılmazdı. Bize 3 puanı onlar getirdi. İlk andan son ana kadar oyun olarak iyiydik. Karşımızda ileride çok büyük yetenekleri olan bir takım vardı. Gol katkısı kıymetli, mutluyum ama takımın kazanması daha önemli. Bu momentumla devam etmeliyiz." dedi.

"ICARDI VE BENİ ENGELLEYEMEZLER"

Icardi ile aralarındaki uyuma değinen Osimhen, "Çok iyi anlıyoruz Icardi ile birbirimizi. Antrenmanlarda beraber çalışıyoruz. Onun ne kadar deneyimli olduğunu biliyorum. Söylediklerini dinliyorum. Icardi ile oynamak gurur. Herhangi bir savunmanın bizi engellemesi çok zor. Beni engellerseler o çıkıyor, onu engellerseler ben çıkıyorum." sözlerini sarf etti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery