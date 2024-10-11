Eski NBA yıldızı Victor Oladipo'nun ESPN'e analist olarak katılması, emekli olup olmadığı konusunda bazı soru işaretlerine neden oldu.



Eski All-Star oyuncu Oladipo, ESPN'in NBA analistleri ekibine en son eklenen isim olarak duyuruldu. 'NBA Today'in son bölümünde Oladipo, ESPN'in bir üyesi olarak ve bundan sonra programlarının bir parçası olacak şekilde tanıtıldı.



Sosyal medyadaki birçok kişi Oladipo'nun emekli olup olmadığını sorgularken, bazıları ise eski yıldızın bir noktada geri dönebileceğini iddia etti.



2013 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçilen Oladipo, diz sakatlıkları nedeniyle 2019'dan beri 374 maçın 255'ini kaçırmış, sağ kuadriseps tendonunda birkaç kez yırtık meydana gelmiş ve ardından 2023'te sol dizinde patellar tendon yırtığı sakatlığı geçirmişti.



Sakatlıklar kariyerini kısaltmadan önce Oladipo, iki kez NBA All-Star seçilmiş, bir kez All-NBA kadrosuna girmiş, bir kez savunma beşinde yer bulmuş ve 2018'de NBA'in En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu ödülünün sahibi olmuştu.



Kariyeri boyunca Oladipo, maç başına 16,9 sayı, 4,5 asist, 3,9 asist ve 1,6 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



