Victor Nelsson: 'Kötü bir hafta oldu'

Galatasaray'da Victor Nelsson, Karagümrük'e elendikleri maçın ardından açıklama yaptı.
Victor Nelsson yaptığı açıklamada, "Kötü. Önce Avrupa'ya, sonra kupaya veda ettik. Üzgünüz. Kötü bir hafta oldu." dedi.
Victor Nelsson ayrıca, "Bu gece veya yarın yüzde 100'e tekrar geçer, hazır oluruz. Şu an canımız acıyor, acıması da gerekiyor. Derbide daha cesur olmalı, kazanma mentalitesinde olmalıyız. Bu maçta bunu yapamadık ama derbiye sıkı şekilde asılmalıyız." ifadelerini kullandı.
Victor Nelsson yaptığı açıklamada, "Kötü. Önce Avrupa'ya, sonra kupaya veda ettik. Üzgünüz. Kötü bir hafta oldu." dedi.
Victor Nelsson ayrıca, "Bu gece veya yarın yüzde 100'e tekrar geçer, hazır oluruz. Şu an canımız acıyor, acıması da gerekiyor. Derbide daha cesur olmalı, kazanma mentalitesinde olmalıyız. Bu maçta bunu yapamadık ama derbiye sıkı şekilde asılmalıyız." ifadelerini kullandı.
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