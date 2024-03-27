Venezuelalı halterciler, Ankara'da kamp yapmaktan mutlu

Venezuela Halter Federasyonu Genel Sekreteri Velasquez Noriega Henry Jose, Paris 2024 Olimpiyatları ve Tayland'daki Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Ankara'da gerçekleştirmekten son derece mutlu olduklarını belirtti.



Henry Jose, Paris 2024 Olimpiyatları ve Tayland'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Eryaman Stadyumu içerisinde yeni açılan sporlar salonunda sürdüren Venezuela Halter Milli Takımı'nın çalışmalarını, AA muhabirine değerlendirdi.



İkisi kadın 9 sporcu ve 5 antrenörle Paris 2024 Olimpiyatları hazırlıkları için Ankara'ya geldiklerini belirten Venezuelalı idareci, "Tayland'daki Dünya Kupası ve olimpiyat hazırlıkları kapsamında adaptasyon süreci için geldik. Sekiz gündür Ankara'da antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ankara'da otelden ve antrenman salonundan çok memnunuz. Burada bizi ağırladığınız için de ayrıca mutluyuz. Türkiye Halter Federasyonuna ve Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Paris 2024 Olimpiyatları'na kadar Ankara'da hazırlanmayı sürdüreceklerini belirten Henry Jose, "Venezuela olarak Paris'e 5 kız, 2 erkek sporcumuzla katılacak durumdayız. Ancak erkek sporcu sayımızı da 5'e tamamlamaya çalışıyoruz. Bugünkü performansımızla kendimizi hazır hissediyoruz. Önümüzdeki süreçte daha iyi ve hazır olacağız. Paris'te bir olimpiyat madalyası, 3-4 sporcumuzun da 5-6'ncılık gibi sıralamada yer almasını bekliyoruz." dedi.



Rakipleri olarak Türk milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç'i değerlendiren Henry Jose, "73 kilo sıkletinde iki Türk halterci de bizim sporcumuzun rakibi. Hem Muhammed Furkan'ın hem de Yusuf Fehmi'nin performansı çok iyi. İkisinin de aynı kiloda yer alması bizi biraz mutlu ediyor çünkü olimpiyata birisi gelemeyecek. Tayland'daki Dünya Kupası'ndan sonra tekrar Türkiye'ye dönerek olimpiyat hazırlıklarımızı burada sürdürmek istiyoruz. Bir kaç antrenmanımızı da Türk milli sporcularla birlikte yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin halter tarihine damga vurduğunu da belirten Henry Jose, "Türk halteri, hatta halter denildiğinde tarihin en iyisi Naim Süleymanoğlu'dur. Türkiye denilince aklımıza Naim Süleymanoğlu gelir." diyerek sözlerini tamamladı.



Ünlü: "Venezuela'nın burada kamp yapma talebi sevindirici"



Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Venezuela Halter Milli Takımı'nı başkent Ankara'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye'mizi bir çok ülke federasyonu hazırlık çalışmaları için tercih ediyor. Fakat biz yeterlilik durumuna göre program yapmaya çalışıyoruz. Venezuela'nın burada kamp yapma talebi sevindirici. Eryaman Stadyumu'nun altındaki bu salon yeni yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız burayı bize tahsis etti. Son derece güzel ve modern bir salon." ifadelerini kullandı.



Venezuela ekibinin antrenmanını ziyaret ederek Henry Jose'den bilgi alan Talat Ünlü, "Venezuela ekibi son derece mutlu. Kampta kaldıkları otelden, yemeklerden, antrenman salonundan ve federasyonumuzun onlarla kurduğu iletişimden son derece memnun olduklarını söylediler. Şimdi Tayland'da Dünya Kupası var. Paris 2024 Olimpiyatları'nın son kota müsabakasına katıldıktan sonra da yine Ankara'da olimpiyat hazırlıklarına devam etmeyi düşünüyorlar. Aynı zamanda Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın hazırlıklarını da burada yapmayı düşünüyorlar. Bunlar tabii federasyonumuz ve ülkemiz adına sevindirici, güzel bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.



Birçok ülkeyle ortak kamp yapmayı istediklerini, Azerbaycan'la ikili dostluk gereği kamplar yaptıklarını aktaran Ünlü, şu görüşlerini paylaştı:



"Azerbaycan ekibi de geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası öncesi Ankara'da kamp yapmıştı. Şu anda Antalya'da birçok ülkeden gelen sporcular hazırlıklarını yapıyor. Öyle ümit ediyorum, ilerleyen zamanda çok daha fazla ülkeyi misafir edeceğiz. Şu ana kadar Almanya, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Gürcistan'dan talep geldi ancak bunları bir anda karşılamamız mümkün değil. Çünkü bizim de kendi sporcularımızın hazırlıkları var. Bu nedenle imkanlar ölçüsünde yer tahsis etmeye çalışıyoruz. Bu durum tabii ki ülke turizmi ve prestiji açısından da çok önemli."



