Vedat Muriqi'den büyük feda

Vedat'ın geçen sezondan 500 bin ve Ağustos ayına ait olan 200 bin Euro'dan vazgeçtiği kaydedildi.

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Vedat Muriqi'den büyük feda
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14 Eylül 2020 09:35
Fenerbahçe'nin İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Vedat'ın geçen sezondan 500 bin ve Ağustos ayına ait olan 200 bin Euro'dan vazgeçtiği öğrenildi.

Muriqi, "Lazio beni çok istedi, onların stiline de uygunum. Sezonun çoğu maçı çift forvet oynuyorlar. Benim tipimde santrafor aradıklarını söylediler ben de kabul ettim." dedi



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