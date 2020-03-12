Vedat Muriqi: 'Artık kazanmak istiyoruz'

Ligde son 6 haftada yalnızca 1 kez rakip fileleri havalandıran Vedat Muriqi, Konyaspor maçı öncesi iddialı konuştu.Bu maçla birlikte tekrar çıkışa geçmek istediğini kaydeden yıldız futbolcu, "Takım olarak kazanmayı özledik. Ben de atacağım gollerle Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Konya da yeni bir başlangıç olacak" dedi.Antrenmanlarda son derece hırslı olan 25 yaşındaki forvet, idmanların ardından ekstra çalışmalar yapıyor. Muriqi, bu hafta antrenmanlarda oynanan çift kale maçlarda gol şov yaptı.Yıldız futbolcu bu performansını Konyaspor mücadelesine taşıyıp atacağı gollerle takımının ligde 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeye kararlı.Muriqi ligde şu ana kadar 13 kez ağları sarstı. Fenerbahçe, başarılı oyuncunun gol attığı 11 maçın 10'unu kazandı, sadece Antalya ile berabere kaldı.