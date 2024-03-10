VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı!

Fenerbahçe - Pendikspor maçının 85. dakikasında Fenerbahçe, VAR'dan gelen uyarıyla penaltı kazandı.

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VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı!
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10 Mart 2024 21:05
Son güncelleme 10 Mart 2024 21:06
Fenerbahçe - Pendikspor maçının 85. dakikasında Fenerbahçe, VAR'dan gelen uyarıyla penaltı kazandı.

Ceza alanı çevresinde Badou N'Diaye'nin müdahalesi ile yerde kalan İrfan Can'ın lehine faul düdüğü çalan hakem Kadir Sağlam, VAR hakemi Alper Çetin'den gelen uyarı üzerine pozisyonun ceza alanı içinde olduğuna hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Michy Batshuayi, 87. dakikada durumu 2-1'e getird

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