VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı!

Fenerbahçe - Pendikspor maçının 85. dakikasında Fenerbahçe, VAR'dan gelen uyarıyla penaltı kazandı.
Ceza alanı çevresinde Badou N'Diaye'nin müdahalesi ile yerde kalan İrfan Can'ın lehine faul düdüğü çalan hakem Kadir Sağlam, VAR hakemi Alper Çetin'den gelen uyarı üzerine pozisyonun ceza alanı içinde olduğuna hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Michy Batshuayi, 87. dakikada durumu 2-1'e getird
Ceza alanı çevresinde Badou N'Diaye'nin müdahalesi ile yerde kalan İrfan Can'ın lehine faul düdüğü çalan hakem Kadir Sağlam, VAR hakemi Alper Çetin'den gelen uyarı üzerine pozisyonun ceza alanı içinde olduğuna hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Michy Batshuayi, 87. dakikada durumu 2-1'e getird
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