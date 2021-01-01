Vanessa Bryant, Kobe'nin kaybı sonrası nasıl güçlü kaldığını açıkladı

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşini kaybettikten sonra kendisini neyin güçlü kıldığını ifade etti.



Vefatının üzerinden 14 ay geçen Lakers efsanesinin eşi Vanessa, topluluğun ve hayran kitlesinin kendisini güçlü kılan şey olduğunu açıkladı.



People dergisine verdiği son röportajda 38 yaşındaki Vanessa, duygusal bir şekilde şu ifadeleri paylaştı:



"Bir çok kişinin desteği gerekti. Buna, bazı tatillerde, özel tarihlerde ve doğum günlerinde yanımızda olan 'teyzeler' ve 'amcalar' da dahildi... Bu korkunç yıl boyunca sevgilerini ve desteklerini esirgemediler ve onlar olmadan ne yapardım, bilmiyorum. Bu dualar ve pozitif düşünceler olmadan, bu kadar güçlü kalamazdım. Ailem ve benim için dua eden herkese içtenlikle sarılmak istiyorum… oldukça müteşekkirim ve sevgilerinden ötürü çok etkilenmiş durumdayım."



İnsanlar hayranlıklarını ifade etmek için vücutlarına Gigi ve Kobe'nin dövmelerini yaptırdılar ve sanatçılar da, bebeklerimi kutlamak için dünyanın her bir yanında inanılmaz duvar resimleri yaptılar. Instagram üzerinden bana ulaşıp mesaj gönderen bazı hayranlar oldu. Kızlarımı ve yüzümün güldüğünü görmek için sayfama gelmeyi dört gözle beklediklerini söylüyorlardı. Bunun onlara, yaşadıkları zor şeylerin üstesinden gelebileceklerine dair umut verdiğini belirtiyorlardı. Hepimiz farklı şekillerde acı çektik ve bununla farklı şekillerde başa çıkmayı öğrendik."



