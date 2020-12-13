Van der Vaart: 'Gelmiş geçmiş en iyisi Maradona'ydı'

Emekli futbolcu Rafael van der Vaart, futbol tarihinin en iyileri ve birlikte oynadığı en iyi isimler üzerine açıklamalarda bulundu.



Romario'nun kendisi için idol olduğunu söyleyen Hollandalı, buna rağmen en iyisinin Maradona olduğunu iddia etti.



"MARADONA BAMBAŞKA"



Emekli oyuncu açıklamasında; "Maradona, Napoli'de eşsiz bir şey yaptı. Messi de bir şampiyon ama inanın bana Hamburg gibi bir takıma katılsa, Maradona'nın Napoli'de yaptıklarını yapamaz." dedi.



van der Vaart, birlikte oynadığı en iyi oyuncu olarak Real Madrid'de takım arkadaşlığı yaptığı Cristiano Ronaldo'yu gösterdi.



