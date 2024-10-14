Van Bronckhorst'un eli Rashica'ya değdi

Geçtiğimiz sezon tam anlamıyla kendisinden istenileni veremeyen Milot Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona fırtına gibi başladı.



Biri Avrupa'da olmak üzere 4 asist yapan Kosovalı yıldız, Süper Lig'deki 3 gol pasıyla takımın en iyisi oldu. 1.94 asist beklentisiyle de zirvede yer alan 28 yaşındaki futbolcu, kilit pasta da Rafa Silva'yı geride bıraktı. Tecrübeli isim, maç başına 2.3 kilit pas ile bu alanda da ilk sırayı kimseye bırakmadı.



MİLLİ TAKIM'DA DA BAŞARILI



Ayrıca 7 büyük şans yaratarak bu alanda da takımın en iyisi oldu. Giovanni van Bronckhorst ile sahadaki performansı olumlu yönde değişen, daha öz güvenli ve etkili oynayan Rashica, Kosova Milli Takımı'nda da önemli işlere imza atıyor. Yıldız futbolcu, son olarak Kosova'nın Litvanya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta bir asist yapmayı başardı.



