Van Bronckhorst'un eli Rashica'ya değdi

Kosovalı yıldız Milot Rashica, Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'a gelişiyle müthiş bir ivme yakaladı. Süper Lig'de 3 asistle takımın en iyisi olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2.3 kilit pas ile de Rafa Silva'nın önüne geçmeyi başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst'un eli Rashica'ya değdi
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14 Ekim 2024 09:24
Geçtiğimiz sezon tam anlamıyla kendisinden istenileni veremeyen Milot Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona fırtına gibi başladı.

Biri Avrupa'da olmak üzere 4 asist yapan Kosovalı yıldız, Süper Lig'deki 3 gol pasıyla takımın en iyisi oldu. 1.94 asist beklentisiyle de zirvede yer alan 28 yaşındaki futbolcu, kilit pasta da Rafa Silva'yı geride bıraktı. Tecrübeli isim, maç başına 2.3 kilit pas ile bu alanda da ilk sırayı kimseye bırakmadı.

MİLLİ TAKIM'DA DA BAŞARILI

Ayrıca 7 büyük şans yaratarak bu alanda da takımın en iyisi oldu. Giovanni van Bronckhorst ile sahadaki performansı olumlu yönde değişen, daha öz güvenli ve etkili oynayan Rashica, Kosova Milli Takımı'nda da önemli işlere imza atıyor. Yıldız futbolcu, son olarak Kosova'nın Litvanya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta bir asist yapmayı başardı. 

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