Van Bronckhorst'tan 6 isim için karar

Beşiktaş'ta 6 genç futbolcunun geleceği belli oluyor.
Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Arda Berk Özüarap, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç gibi isimleri Slovenya kampına götüren Teknik Direktör Van Bronckhorst, oyuncularla ilgili kararını yönetime sunacak.
Bu karar doğrultusunda bazı oyuncular takımda kalabilecekken, diğer isimler kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılacak.
Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Arda Berk Özüarap, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç gibi isimleri Slovenya kampına götüren Teknik Direktör Van Bronckhorst, oyuncularla ilgili kararını yönetime sunacak.
Bu karar doğrultusunda bazı oyuncular takımda kalabilecekken, diğer isimler kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılacak.
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