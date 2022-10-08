Valerien Ismael: 'Sakatlığı hassas'

Beşiktaş'ta Valerien Ismael, Giresunspor karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı.



Ismael, "Beşiktaş gibi büyük bir takımın her zaman kazanması lazım. Kazandığınız zaman mutlusunuz. Kazanmadığınız zaman tabii ki mutsuzsunuzdur. Kazanmak üzere planlarımızı yaptık. Kazanmak için oynayacağız." dedi.



Fransız teknik adam ayrıca, Rachid Ghezzal'in sakatlığı için de, "Ben de Ghezzal'ı 11'de görmeyi çok istiyorum ama 1 aylık bir sakatlıktan çıktı. Geçen maç risk aldık. Fenerbahçe maçında risk aldık. Onu sezon boyu kullanacağımız için temkinli olmamız gerekiyor. Kendisinin sakatlığı hassas. Bu hafta daha fazla idman yaptı. Umarım bugün onun için daha iyi olur." diye konuştu.





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