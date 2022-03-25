Valerien Ismael'in transfer etmek istediği ilk isim!

Valerien Ismael göreve başlar başlamaz alınmasını istediği ilk ismi de yönetime bildirdi. Ismael, ilk olarak Barnsley'e transfer ettirdiği, oradan da West Brom'a götürdüğü Daryl Dike'ın kadroya katılmasını talep etti.



Emmanuel Emenike'nin kuzeni olan genç golcü, Cyle Larin'in de formasını giydiği Orlando'dan WBA'den 8.6 milyon Euro bonservis bedeliyle West Brom'a gitmişti. 21 yaşındaki forvetin en azından kiralanmasını isteyen İsmael'in bu önerisine yönetimin sıcak baktığı kaydedildi.



PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO



Bu sezon sakatlıklar nedeni ile sadece 2 karşılaşmada görev alan 1.87 boyundaki ABD'li futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro civarında. Dike'nin sözleşmesi ise 2026 yılında sona eriyor. Kulüp kariyerinde 65 resmi maçta 28 gol, 4 asiste ulaşan Dike'ın milli takımında da 8 karşılaşmada 3 golü bulunuyor.



Dike, 8 kez ABD Milli Takım forması giyerken 3 kez fileleri havalandırdı.





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