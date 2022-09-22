REDMOND, N'KOUDOU'DAN ÖNDE

Beşiktaş, milli maçlar sebebiyle verilen aradan sonra Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak. Transfer döneminin son saatlerinde Beşiktaş'a katılan Nathan Redmond, siyah-beyazlı formayla görev yaptığı kısa sürede ortaya koyduğu etkili performansla taraftarın beğenisini kazanmıştı. Derbi öncesinde Redmond için karar verildi.İngiliz kanat oyuncusunun dinamik futbolunu derbide kullanmayı planlayan teknik direktör Valerien Ismael'in Kevin N'Koudou'nun da sprinter bir futbolcu olmasına rağmen Fransız kanat oyuncusunun son süreçte yaşadığı düşüşü göz önünde bulundurarak formayı Redmond'a vermeye daha olumlu baktığı ifade edildi. Ismael, derbide Redmond'un bitirici özelliğinden de yararlanmayı amaçlıyor.