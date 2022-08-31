"İPİN UCUNU KAÇIRIP GEVŞEMEYİN"

ISMAEL: "BAŞARI OLMADIĞI ANDA EVE DÖNERİM"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, 3-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından futbolcularıyla konuşma yaptı. Fransız çalıştırıcı hem tebrik etti hem de uyardı.Ankaragücü maçı öncesinde futbolcularına seslenen Ismael, "Zirvede olmak moral ve güven verici. Ancak önemli olan istikrar yani bunu sürdürebilmek. Asla ipin ucunu kaçırıp gevşemeyin. Ligin daha başındayız ve çok ciddi rakipler ile zorlu maçlarımız var" ifadelerini kullandı.Valerien Ismael'in Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar ses getirmişti. Transfer konusu ve hakkında yapılan eleştirilerle ilgili konuşan Ismael, "Ben de İngiltere'de çalıştım, orayla daha sıcak temasım var. Orada ulaşabileceğimiz profil daha fazla. Beni tanıyan oyuncularla temas edip transferleri gerçekleştirdik. Başkanımız ve Ceyhun bey de harika işler çıkardılar bu transferleri bitirme noktasında. 29 yıldır futbolun içerisindeyim, işlerin nasıl yürüdüğünü bilirim. Konuşulan konulara kulak tıkıyorum. Benim işim başarılı olmak. Başarı olmadığı anda eve dönerim. İyi gidiyoruz, gelecek maça kadar aynı odağı korumamız lazım. Eleştiri bu işin bir parçası" diye konuştu.