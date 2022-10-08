GİRESUN MAÇINI KAZANMAK ŞART

'GALİBİYET YETMEZ, BOL GOL BEKLİYORUM'

YÖNETİM TAM KADRO

Beşiktaş üstündeki karabulutları dağıtmak adına bu akşam Giresunspor deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak. Üç haftadır kazanamayan siyah-beyazlılarda hedef tahtasındaki isim Valerien Ismael. Ismael, oyuncularıyla çarpıcı bir konuşma yaptı.Yönetimin bütün desteğini arkasına almış olmasına rağmen taraftarın ciddi şekilde eleştirdiği Fransız teknik adam, 10. haftadaki Trabzonspor maçına protestolar altından çıkmamak için Giresun maçını kazanmak zorunda.Üst üste yaşanan puan kayıpları ve sahadaki kötü futbola rağmen takımdaki hava olumlu. Futbolcuların hepsi üç puan için hırs yapmış durumda. Teknik direktör Valerien Ismael oyuncularıyla yaptığı son konuşmada sadece galibiyet değil, güzel futbol ve bol gol beklediğini söyledi.Öte yandan siyah-beyazlı yöneticilerin tamamı bu kritik maçta takıma destek vermek için Giresun'a gitti. Yönetim tribünde tam kadro yer alacak.