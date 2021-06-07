Valentin Rosier: 'Teklifleri reddettim, Beşiktaş'ta kalmak istiyorum'

Beşiktaş, geçen sezon Sporting'den kiraladığı ve büyük verim aldığı Valentin Rosier ile devam etmek için girişimlerini sürdürüyor.



Asbaşkan Emre Kocadağ, şu sıralar Bodrum'da tatilde olan Fransız sağ bekle görüştü. Rosier, biri Rusya olmak üzere yurt dışından iki teklif aldığını ancak kabul etmediğini iletirken, siyah beyazlılarda kalmak istediğini yineledi.



Futbolcudan bu mesajı alan Beşiktaş Yönetimi, Portekiz ekibi Sporting Kulübü'nü ikna etmeye çalışacak.



