La Liga'nın 5. haftasında Valencia ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Valencia'nın galibiyetine 3,30'luk oran verilirken beraberlik oranı 3,25 ve Real Madrid'in galibiyet oranı ise 1,68 olarak açıklandı.
VALENCIA - REAL MADRID MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Valencia'nın atmasına 2,05'lik oran verilirken gol olmaz oranı 11,00 ve ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,93'lük oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Valencia ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maça özel olarak hazırlanan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,52 ve Karşılıklı gol yok oranı 1,93 oldu.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Valencia'nın galibiyetine 3,30'luk oran verilirken beraberlik oranı 3,25 ve Real Madrid'in galibiyet oranı ise 1,68 olarak açıklandı.
VALENCIA - REAL MADRID MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Valencia'nın atmasına 2,05'lik oran verilirken gol olmaz oranı 11,00 ve ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,93'lük oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Valencia ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maça özel olarak hazırlanan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,52 ve Karşılıklı gol yok oranı 1,93 oldu.
YENİ ÜYELERE ÖZEL 300 TL BONUS
300 TL'ye kadar %10 ilk yatırım bonusuyla en kral sensin!
Hemen üye ol, ilk yatırımını yap ve kuponunu oyna, kazanmaya hemen başla!