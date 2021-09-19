Valencia - Real Madrid maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

Valencia ile Real Madrid İspanya La Liga'nın 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Valencia - Real Madrid maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da
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19 Eylül 2021 10:49
La Liga'nın 5. haftasında Valencia ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Valencia'nın galibiyetine 3,30'luk oran verilirken beraberlik oranı 3,25 ve Real Madrid'in galibiyet oranı ise 1,68 olarak açıklandı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Mücadelede ilk golü Valencia'nın atmasına 2,05'lik oran verilirken gol olmaz oranı 11,00 ve ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,93'lük oran açıklandı.

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Valencia ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maça özel olarak hazırlanan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,52 ve Karşılıklı gol yok oranı 1,93 oldu.

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