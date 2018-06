Valbuena: 'Fenerbahçe şampiyon olabilecek güce sahip'

Fenerbahçe taraftarının kariyerinde gördüğü en iyi taraftar grubu olduğunu ifade eden Valbuena, sarı-lacivertli takımın şampiyon olabiecek güce sahip olduğunun da altını çizdi.Henüz bir futbolcu olma adayıyken, altyapısında oynadığım FC Girondins de Bordeaux'dan Christophe Jérôme Dugarry ve Zinédine Zidane'a hayrandım. Bu oyuncular teknik olmalarının yanı sıra topla rahat hareket edebilen ve ayağıyla topun temasını rahatça kurabilen isimlerdi. Ben de her zaman böyle kapasitesi yüksek futbolcuları takip ederdim. Yine aynı şekilde Sylvain Wiltord da takip ettiğim isimlerden biriydi. Bu oyuncuların hem antrenmanlarını hem de maçlarını kaçırmazdım.Benim için futbol eşittir hayat demek. Maç kazandığımız akşamlar, benim için en mutlu akşamlardır. Yarışmacı ve mücadeleci bir insanım. Sahaya çıktığımda işim için, başarılı olmak için her şeyimi ortaya koyarım. Ayrıcalıklı bir işimiz olduğunu düşünüyorum.Sezon başına oranla birlik ve beraberlik duygumuz arttı. Buna bağlı olarak maç kazanmaya başladık. Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla 15 maçlık bir seri yakalamıştık. Maç kazanmak, kuşkusuz gelişimimize de katkı sağlıyor. Kazandığımız maçlar, bizim vitaminimiz. Beşiktaş mağlubiyeti bizi etkilememeli. Hedefimiz belli.Fenerbahçe, son 3 sezonu şampiyon tamamlayamadı ve artık şampiyon olmaya ihtiyacı var. 4. yıldızı takabilmek de çok önemli bir hedef, bizim için. Hem Türkiye Kupası hem de Lig şampiyonluğu olmak üzere iki farklı hedefimiz var. Sezon sonunda bu hedeflere ulaşmak istiyoruz ve şampiyon olabilecek güce sahibiz.Son yıllarda bir sol taraf oyuncusu olduğumu düşünüyorum. Kendimi yüzde 80 oranında hücum oyuncusu olarak nitelendiriyorum. Şu an bu takımdaki rolümü değerlendirecek olursak; benim amacım takıma katkı sağlayan ve takım için belirleyici oyunculardan olmak. Bunu hem ofansif olarak hem de defansif olarak yapmam gerektiğini biliyorum. Sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.Marseille kulübü, benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. 8-9 yılımı orada geçirdim ve her şeyi orada öğrendim. Bugünümü onlara borçluyum. Lyon'a gittiğim için ise hiç pişmanlık duymadım çünkü gittiğim her kulüpte başarılı oldum. Aralarında yaptıkları maçları izlediğimde Marseille'i tutuyorum.Benim için milli takıma dönmek zor gibi gözüküyor. Başarılı ve gelecek vadeden yeni bir neslin geldiğini görüyoruz. Ben, Fransa Milli Takımı için çok şey yaptım ve o formayı giymek benim için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Kendi ülkenin formasını giymenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Tercihim, Fenerbahçe'ye odaklanmak ve bu forma altında şampiyonluk yaşamak!Evet, Türkiye'de futbola çok büyük tutku var ama Fenerbahçe'ye daha büyük bir tutku var. Kariyerim boyunca güzel atmosferlerde oynadım ama burası başka bir seviye. Fenerbahçe, kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar atmosferine sahip kulüp!Hem seyirci hem de oyuncu olarak tam bir tenis tutkunuyum. Bunun dışında seyahat etmeyi, farklı kültürler tanımayı seviyorum, çünkü her ülkenin ayrı bir hik,yesi, tarihi ve kültürü var. Bunları görmeyi seven birisiyim. Kış Olimpiyatları'nı izlemedim; çünkü ilgi duyduğum bir branş yok ama Yaz Olimpiyatları çok ilgimi çekiyor. Atletizme ilgi duyuyorum. Yarışları takip ediyorum ve bir Dünya rekoru kırıldığında heyecan duyuyorum. Kızımla oyun oynamayı çok seviyorum. Çok hareketli bir kızım var, sanırım bana benzeyecek. Eşimle yürüyüş yapmayı seviyoruz. Fransa'nın Aix-en-Provence şehrinde yaşıyoruz ve orada eşimle vakit geçirmekten keyif alıyorum. Restoranlara gidiyoruz, mağazaları geziyoruz. Bir de, arabaları çok seviyorum, özellikle de hızlı giden arabaları. Örneğin, Bugatti Veyron çok ilgimi çeken bir araba ama oldukça pahalı.