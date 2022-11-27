X

VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı geçti

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'nı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2022 17:26
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Aylin Acar, Buket Gülübay, Ayça Aykaç, Carutasu, Daalderop)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Maglio, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Bahar Toksoy Guidetti, Van Ryk (Melis Yılmaz, Ada Germen, Dicle Nur Babat, Çağla Akın, Polen Ünver, Orthmann)

Setler: 22-25, 25-16, 25-13, 27-25

Süre: 106 dakika (27, 26, 23, 30)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ