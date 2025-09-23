VakıfBank'tan Boskovic ve Markova'nın sakatlığı için açıklama

VakıfBank Kulübü, voleybolcular Tijana Boskovic'in sağ ayak bileği bağlarında travmaya bağlı zedelenme ve kemik ödeminin devam ettiğini, Marina Markova'nın da yaşadığı sakatlıktan dolayı sağ eline dikiş atıldığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada,denildi.Boskovic'in gelecek haftalardan itibaren takımla birlikte top antrenmanlarına katılmasının planlandığı aktarıldı.Rus smaçör Marina Markova ile ilgili ise şu ifadeler kullanıldı: