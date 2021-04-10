Vakıfbank play-off serisinin ilk maçında Fenerbahçe'yi devirdi

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti.

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Vakıfbank play-off serisinin ilk maçında Fenerbahçe'yi devirdi
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10 Nisan 2021 23:52
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Bartsch-Hackley ile etkili servisler kullanan VakıfBank, Ognjenovic ile bulduğu sayılarla teknik molaya 12-6 önde girdi. Kübra ile file üzerinde başarılı olan VakıfBank, Zehra'nın bloktan bulduğu sayıyla ilk seti 25-16 önde tamamladı.

Maçın 2. setine Fenerbahçe Opet daha iyi başladı. Naz ile bloklarda üstünlük sağlayan sarı-lacivertli takım, Eda ve Vargas ile sayılar bularak teknik molada 12-6 üstünlük kurdu. Haak ile oyuna tutunan VakıfBank, Guimaraes'in kenardan bulduğu sayıyla 17-17 beraberliği sağladı. Çekişmeli geçen seti Fenerbahçe Opet, Vargas'ın sayılarıyla 25-22 kazanarak karşılaşmada durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın 3. setinde de büyük çekişme yaşandı. Vargas ve Eda ile sayılar bulan Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-10 önde girdi. File üstünde etkili olan sarı-lacivertli takım, Robinson'un sayılarıyla bu seti 25-18 kazandı.

VakıfBank, rakip takımda Robinson, Eda ve Mhajlovic'in hatalarından yararlanarak 4. setin teknik molasında 12-11 üstünlük yakaladı. Zehra ve Kübra ile sayılar bularak üstünlüğü ele alan VakıfBank, Guimaraes ile bulduğu sayıyla bu seti 25-18 alarak maçta 2-2 beraberliği sağladı.

Final setinde kritik servis hataları yapan Fenerbahçe Opet karşısında VakıfBank, Guimaraes ile bulduğu sayılarla 8-6 öne geçti. VakıfBank, Haak ile Guimaraes'in etkili olduğu seti 15-10 aldı. Karşılaşmada rakibine 3-2 üstünlük sağlayan VakıfBank, final serisinde 1-0 öne geçti.

Play-off final serisinin ikinci maçı, 13 Nisan Salı günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Seride üç galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

Fenerbahçe Opet: Robinson, Dicle Nur Babat, Vargas, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Cansu Çetin, Busa, Beliz Başkır, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün)

VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Guimaraes, Gizem Örge Güner, Selin Adalı, Gözde Yılmaz, Melis Gürkaynak, Tuğba Şenoğlu, Cansu Özbay)

Setler: 16-25, 25-22, 25-18, 18-25, 10-15

Süre: 129 dakika (23, 31, 27, 29, 19)



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