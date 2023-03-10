VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Vakıfbank, rakibini 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi
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10 Mart 2023 22:41
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Vakıfbank, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Özkan Melike Erol

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu, İlayda Uçak, Milanova)

Vakıfbank: Cansu Özbay, Kübra Akman, Ogbogu, Braga, Carutasu, Bajema (Ayça Aykaç)

Setler: 14-25, 17-25, 18,25

Süre: 74 dakika (22, 24, 28)

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