27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Vakıfbank, Galatasaray Daikin'e ilk mağlubiyetini yaşattı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, ağırladığı Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

calendar 26 Ekim 2025 20:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligdeki 4. galibiyetini elde ederken Galatasaray Daikin ise ilk kez mağlup oldu.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Yusuf Kaynar

VakıfBank: Cazaute, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç, Berka Buse Özden, Dangubic, Sıla Çalışkan, Ogbogu)

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Timmerman, Naz Akyol, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Frantti, Bongaerts, Ayçin Akyol, Carutasu, Lukasik)

Setler: 26-24, 25-19, 25-17

Süre: 85 dakika (31, 30, 24)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
