Utku Yuvakuran: 'Kimsenin şüphesi olmasın'

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yokluğu sonrasında gözler Utku Yuvakuran'a çevrilmişti.



Başakşehir maçında Ersin'in sakatlığı nedeniyle kaleyi koruyacak olan Utku, "Kale emin ellerde. Kimsenin şüphesi olmasın en iyisini yapacağım. Kendime güveniyorum" ifadesini kullandı.



Gaziantep mücadelesinde 2 gol yiyen Utku Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında iyi performans göstermesi halinde hem kaleyi alma hem de devre arasında yapılacak transferin önüne geçme şansına sahip olacak



