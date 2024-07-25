Utah Jazz'in, Darius Bazley ve Kenneth Lofton Jr.'ı serbest bıraktığı bildirildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, hem Bazley hem de Lofton Jr.'ın, 25 Temmuz'a kadar Jazz'de kalmış olmaları halinde garantili maaşlarından 400 bin dolar almaya hak kazanmış olabileceklerini, ancak bunun yerine takımın her ikisini de serbest bırakmayı tercih ettiğini söyledi.



Geçen sezon Jazz'de sadece dört maçta forma giyen Lofton Jr., maç başına 22,8 dakikada 13,8 sayı, 5 ribaund ve 4,8 asist ortalamaları yakalamıştı.



Bazley de Utah'ta sınırlı oynama şansı yakalamış, altı maçta forma giymiş ve maç başına 23,7 dakikada 8 sayı ve 4,5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.





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