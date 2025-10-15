16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Uşakspor'un kader sınavları

Ligde 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen Uşakspor'u önümüzdeki dönemde zorlu bir fikstür bekliyor.

calendar 15 Ekim 2025 13:56
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6 hafta sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplayıp averajla zirvede yer alan lider Uşakspor, önümüzdeki 5 haftalık periyotta birbirinden zorlu sınavlar verecek.

Kırmızı-siyahlı ekip bu fikstürde toplayacağı puanlarla hem kendi kaderini hem de zirve yarışının kaderini belirleyecek. 

Bu hafta 12 puanı bulunan Söke 1970'e konuk olacak Uşak temsilcisi, gelecek hafta yine 12 puanlı Tire 2021 FK'yı ağırlayacak. Uşakspor bir sonraki hafta deplasmanda 16 puanlı zirve ortağı Karşıyaka ile kozlarını paylaşacak. Uşak ekibi daha sonra 13 puanlı Kütahyaspor ve 8 puana ulaşan son haftaların formda takımı Balıkesirspor'la (D) karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
