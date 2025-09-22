22 Eylül
Uşakspor tutulmuyor

Uşakspor, art arda üçüncü galibiyetini Ayvalıkgücü Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek alıp liderliğini sürdürdü.

calendar 22 Eylül 2025 14:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Uşakspor tutulmuyor
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan Uşakspor, art arda üçüncü galibiyetini Ayvalıkgücü Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek alıp liderliğini sürdürdü.

Ligde son 3 sezonda Play-Off oynayan, geçen sezon şampiyonluğu finalde kaçıran Ayvalıkgücü'nü dış sahada Efecan Barlık'ın golleriyle mağlup eden Uşak, namağlup 9 puana ulaştı. Uşakspor 3 hafta sonunda 8 golle en çok gol atan takım olurken, gol yemeyen tek ekip olmayı da başardı. Karşıyaka'yı liderlik yarışında gol averajıyla sollayan kırmızı-siyahlı ekip haftaya Denizli İdmanyurdu'nu konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
