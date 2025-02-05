3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret kalınca Play-Off hattından uzaklaşan Uşakspor ara transferde ileri uca takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip 52 Orduspor'dan forvet Mustafa Yılmaz'la sözleşme imzaladı. Mustafa'nın sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı. Uşakspor'un açıklamasında, "Kulübümüz, kanat hücum oyuncusu Mustafa Yılmaz'ı 52 Orduspor'dan sezon sonuna kadar kiralamıştır. Mustafa Yılmaz'a, 'Uşakspor'umuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadeleri yer aldı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Uşakspor'dan hücuma takviye
Uşakspor ara transferde ileri uca takviye yaptı.
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05 Şubat 2025 12:40
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