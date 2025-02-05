Uşakspor'dan hücuma takviye

Uşakspor ara transferde ileri uca takviye yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Uşakspor'dan hücuma takviye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2025 12:40
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret kalınca Play-Off hattından uzaklaşan Uşakspor ara transferde ileri uca takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip 52 Orduspor'dan forvet Mustafa Yılmaz'la sözleşme imzaladı. Mustafa'nın sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı. Uşakspor'un açıklamasında, "Kulübümüz, kanat hücum oyuncusu Mustafa Yılmaz'ı 52 Orduspor'dan sezon sonuna kadar kiralamıştır. Mustafa Yılmaz'a, 'Uşakspor'umuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadeleri yer aldı.
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery