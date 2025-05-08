Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası'na Edirne ev sahipliği yapacak.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan organizasyon, 12-14 Mayıs tarihlerinde Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.
Trakya Üniversitesi'nin 37. Spor Şenlikleri kapsamında ırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda organize edilecek şampiyonada, 33 üniversiteden 239 sporcu tatamiye çıkacak.
Şampiyona, 13 Mayıs Salı günü saat 15.00'te düzenlenecek törenle başlayacak.
Üniversiteler arası judo şöleni Edirne'de başlıyor!
Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek.
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Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası'na Edirne ev sahipliği yapacak.
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