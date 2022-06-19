İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Alex Telles'in geleceğiyle ilgili iddialar devam ediyor. Alman basını, Brezilyalı futbolcunun United'dan ayrılmaya hazırlandığını öne sürdü.



UNITED, HOFFENHEIM'DAN RAUM'U İSTİYOR



Bild'in haberine göre; Manchester United, yeni sezon için Hoffenheim'da forma giyen 24 yaşındaki David Raum'u kadrosuna katmak istiyor. Futbolcu için ödenmesi gereken bonservis bedelinin ise 40 milyon Euro olduğu ifade edildi.



DEĞİŞİM DEVAM EDECEK



Öte yandan haberde, Manchester United'ın kadrosundaki değişimde Hollandalı menajer Erik ten Hag'ın büyük etkisinin olduğu ifade edildi. Erik ten Hag, bir dönem Galatasaray'da da oynayan Alex Telles'i kadroda düşünmüyor.



TELLES'İN UNITED PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezon United'da 26 maçta 2024 dakika süre alan ve 1 gol 4 asist üreten Telles, Luke Shaw'un gölgesinde kalmıştı. Telles, United'dan önce Porto, Inter, Galatasaray, Gremio ve Juventus ekiplerinde oynadı.



GALATASARAY'A KAÇ PARA KAZANDIRMIŞTI?



Alex Telles, Galatasaray'dan Portekiz ekibi Porto'ya transfer olduğunda sarı-kırmızılılar 6.5 milyon Euro net bonservis bedelini kasasına koymuştu. Ayrıca futbolcunun bir sonraki satışından da yüzde 10 pay opsiyonu sözleşmeye koydurulmuştu. Galatasaray, oyuncunun United'a gitmesinin ardından 1 milyon Euro daha hak etmişti.





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