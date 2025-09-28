Union Berlin ile Hamburg, 1 puanı paylaştı

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Union Berlin ile Hamburg karşılaştı.
Stadion An der Alten Försterei'de oynana karşılaşma 0-0 sona erdi.
Union Berlin'de Andrej Ilic, karşılaşmanın 10. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Union Berlin 7, Hamburg ise 5 puana yükseldi.
Berlin temsilcisi gelecek hafta Bayer Leverkusen'in konuğu olurken, Hamburg evinde Mainz'ı ağırlayacak.
