Union Berlin, Bonucci'yi istiyor

Avrupa'dan transfer haberleri: Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Juventus'ta forma giyen Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Union Berlin, Bonucci'yi istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2023 00:50
Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Juventus'tan Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Alman ekibinin 36 yaşındaki stoper için Juventus'la yaptığı görüşmelerde sona geldiği belirtildi.

Union Berlin ve Juventus'un transfer için anlaşmasının an meselesi olduğu ve transferin Alman ekibinin Bonucci'yle kişisel şartlarda anlaşmasına bağlı olduğu öne sürüldü.

Juventus ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Bonucci, geçen sezon İtalyan ekibinde 26 maçta sahaay çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery