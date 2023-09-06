Umut Meraş adım adım Samsunspor'a

Beşiktaş'ta performansıyla teknik heyetin gözünden düşen isimlerden olan Umut Meraş için Süper Lig ekibi Samsunspor devreye girdi.
Karadeniz temsilcisi daha önce de nabız yokladığı tecrübeli oyuncu için yeniden temaslarını sıklaştırdı.
Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği belirtilirken transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 50 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.
Karadeniz temsilcisi daha önce de nabız yokladığı tecrübeli oyuncu için yeniden temaslarını sıklaştırdı.
Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği belirtilirken transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 50 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.