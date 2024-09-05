Umut Bozok için sürpriz talip

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor, Trabzonspor'dan Umut Bozok ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Umut Bozok için sürpriz talip
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05 Eylül 2024 09:20
Trabzonspor'da takıma geldiği ilk dönemde dikkat çeken bir performans ortaya koyan ancak daha sonra düşüşe geçen Umut Bozok beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.

Eski teknik direktör Abdullah Avcı'nın forma şansı vermediği Umut Bozok ile fesih görüşmeleri devam diyor. Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Umut Bozok'a 1. Lig ekiplerinden Amedspor'un ilgisi var. Umut Bozok ise Avrupa'ya transfer olmak istiyordu ancak burada da transfer penceresi kapanmış durumda.

27 yaşındaki forvet oyuncusu 2 milyon Euro bedel karşılığında Trabzonspor'a katılmıştı.

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