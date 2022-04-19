Ümraniyespor, galibiyet hasretini sonlandırdı: 2-1

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, evinde ağırladığı Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, galibiyet hasretini sonlandırdı: 2-1
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19 Nisan 2022 15:47
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Ümraniyespor ile Taner Taşkın'ın ekibi Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Ümraniyespor, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi ekibin gollerini 10. dakikada Antonio Mrsic ve 18. dakikada Yacine Bammou kaydederken, konuk Keçiörengücü'nün tek golü 66. dakikada Ibrahim Olawoyin'den geldi. Ümraniyespor'da Yacine Bammou, 18. dakikada kazanılan penaltıyı değerlendiremedi ancak sekn topu ağlara göndermeyi başardı.

Bu sonuçla beraber ligde üç maçtır kazanamayan Ümraniyespor kötü serisini sonlandırırken Keçiörengücü, üst üste üçüncü maçından da puansız ayrıldı.

Puanını 60'a çıkaran Ümraniyespor önümüzdeki hafta Boluspor deplasmanına çıkarken Keçiörengücü kendi evinde Menemenspor'u ağırlayacak.

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