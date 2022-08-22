Ümraniyespor'dan dikkat çeken paylaşım

Kamuoyu ve hayvanseverlere saygıyla duyurulur. ☺️ pic.twitter.com/hWaM1fGOma



— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) August 22, 2022

Kulübü, Rezerv Lig'de Galatasaray ile oynanan maçtan önce çekilen fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.Ümraniyespor'un Galatasaray'ı konuk ettiği müsabaka öncesinde büyükbaş hayvanların bölgede otladığı sırada çekilen fotoğraf, sosyal medyada geniş yer buldu.Ümraniyespor Kulübü tarafından konuyla ilgilibaşlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Karşılaşma öncesinde oyuncuların Ümraniyespor'un altyapı tesislerinden maçın oynanacağı sahaya gittikleri sırada çekilen fotoğraf, saha zemini konu edilerek sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu.