UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Gürcistan, İrlanda, Yunanistan, Kosova ve Slovenya, bir üst lige çıktı.
Play-off ikinci maçları sonrası Belçika ve Sırbistan A Ligi'nde kalırken Türkiye, İrlanda, Gürcistan, Yunanistan ve Slovenya A Ligi'ne, Kosova ise B Ligi'ne yükseldi.
Türkiye'nin turdaki rakibi Macaristan ve Yunanistan'ın rakibi İskoçya, B Ligi'ne düştü.
Sırbistan'ın rakibi Avusturya ve Kosova'nın rakibi İzlanda, B Ligi'nden C Ligi'ne düşerken Slovenya'nın rakibi Slovakya ise C Ligi'nden D Ligi'ne geriledi.
- Uluslar Ligi play-off turunda şu sonuçlar alındı:
Gürcistan-Ermenistan: 6-1 (ilk maç 3-0)
Macaristan-Türkiye: 3-0 (ilk maç 3-1)
Sırbistan-Avusturya: 2-0 (ilk maç 1-1)
İskoçya-Yunanistan: 0-3 (ilk maç 1-0)
İzlanda-Kosova: 1-3 (ilk maç 1-2)
Slovenya-Slovakya: uzatmalarla 1-0 (ilk maç 0-0)
Belçika-Ukrayna: 3-0 (ilk maç 1-3)
İrlanda-Bulgaristan: 2-1 (ilk maç 2-1)
Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar!
Ligde play-off turu sonucunda Türkiye, Gürcistan, İrlanda, Yunanistan, Kosova ve Slovenya, bir üst lige çıktı. Macaristan ve İskoçya, B Ligi'ne, Avusturya ve İzlanda C Ligi'ne, Slovakya ise D Ligi'ne düştü.
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Gürcistan, İrlanda, Yunanistan, Kosova ve Slovenya, bir üst lige çıktı.
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