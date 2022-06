Uluslar Ligi'nde ilk haftanın sonuçları belli oldu

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 1. haftası, 7 maçla tamamlandı.



UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 7 maç oynandı.



C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları'nı konuk eden A Milli Takım, rakibini Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.



A Ligi 3. Grup'ta oynanan İtalya-Almanya mücadelesi, Lorenzo Pellegrini ve Joshua Kimmich'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi. Aynı gruptaki diğer maçta ise Macaristan, Dominik Szoboszlai'nin penaltı golüyle sahasında ağırladığı İngiltere'yi 1-0 yendi.



Alınan sonuçlar şöyle:



A Ligi



3. Grup



Macaristan-İngiltere: 1-0



İtalya-Almanya: 1-1



B Ligi



1. Grup



Ermenistan-İrlanda: 1-0



3. Grup



Finlandiya-Bosna Hersek: 1-1



Karadağ-Romanya: 2-0



C Ligi



1. Grup



Litvanya-Lüksemburg: 0-2



Türkiye-Faroe Adaları: 4-0





