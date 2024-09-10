Ultra Trail dünyada bilinen bir yarış haline geldi

Doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, dünyanın dört bir yanından gelen patika koşucularına ev sahipliği yapacak. Bu sene 11'incisi düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, 19-20 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı ve Cappadocia Ultra-Trail organizatörü Aydın Ayhan Güney ile Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.



Organizasyonun her yıl büyüdüğünü anlatan Aydın Ayhan Güney, "Özel sektörün sponsorluğunda organize edilen çok uzun sürdürülebilirliği olan bir etkinlik haline geldi. Genelde organizasyonlar birkaç seferin ardından sıkıntılar çekiyor ama Cappadocia Ultra Trail çok güçlü devam ediyor. Artık hem Türkiye'de hem de dünyada bilinen bir yarış haline geldi. Geçen yıl ilk 25 yarıştan biri seçildi. Bu da heyecan katıyor. Yine 3 bine yakın sporcu katılacak. Bölgeye 5 bin insan gelecek. Bunların yüzde 45-50'si yabancı olacak. Bölgeye bu da canlılık katıyor. Bu organizasyonların olduğu tarihlerde başka aktiviteler de çıkmaya başladı. Salomon Cappadocia Ultra Trail büyük bir marka olarak altına küçük markalarda yerleştirmeye başladı. Bu da bölge için önemli bir gelişme" diye konuştu.



'RENKLİ VE MÜCADELESİ YÜKSEK BİR YARIŞ OLACAK'



Güney, "Bu tür organizasyonların olmazsa olmazı sosyal projeler. Sosyal projeler sponsorlar için de önemli. Ciddi bir sosyal projeniz varsa sponsorların sayısı da o denli artıyor. Geç kayıtları bir STK'ya bağışlıyoruz. Adım Adım ile iş birliğimiz var. Adım Adım'a bağışta bulunmuş sporcular özel indirim alıyor. Çocuk koşusu yapıyoruz. Bölgeden insanlar da katılmaya başladı. İlk sene bölgeden 1 sporcu vardı. Bu sayısı geçen yıl 50 olmuştu. Bunlar bizi motive ediyor. Bir organizasyonun büyük sponsorlarının olması iyidir ancak bir taraftan da büyük bir risktir. Siz sadece kendi markanızı temsil etmiyorsunuz. Dünyanın bilinen markalarını temsil ettiğiniz için kusursuz olunması lazım. Hatasız iş yapmaya çalışılıyor. Çok iyi turizm varsa çok iyi turist geliyor. Katılım turizmle doğru orantılı gidiyor. Bütçesel sebepler de etkiliyor. Seyahatler pahalı olmaya başladı. Büyük markaların kendi takımları geliyor. Renkli ve mücadelesi yüksek bir yarış olacak" değerlendirmesinde bulundu.



Güney, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:



"Bu tip organizasyonlarda herkesi mutlu etmek çok zordur. Yüzde 99 anlamında başarıyı yakalamış olarak görünüyoruz. Bölge halkı, işletmeler, esnaf çok mutlu. Bir aylık cirolarını 3-4 günde yapabiliyorlar. Herkes memnun, uzun süredir devam eden sponsorlarımız var."



ATİLLA KUDUOĞLU: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ORGANİZASYONU



Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, organizasyonun 9 yıldır isim sponsoru olduklarını aktararak, "Türkiye'nin en büyük organizasyonu. Son derece başarılı organizasyon. 80 ülkeden sporcuyu buraya getirip burada ağırlayan başka bir organizasyon yok. Bunu başardık. İlk başlarda 180-200 kişi koşuyordu. Argeus ile birlikte öncülük yaptık ve ülkede bir mecra açtık. Hiç olmayan bir spor dalını her hafta müsabakası olan bir spor haline getirdik. Bu daha önemli. Ülkeye büyük katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.



Kuduoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:



"Bize 'bir trail sporuna sponsor olun' dediler. Biz de baktık Türkiye'de trail yarışı yok. Koşucu da yok. 'Ne yaparız?' dedik. Aydın Bey ile kontak kurduk. 'Böyle bir yarış var', 'Sponsor olur musunuz?' dedi. İlk başta organizasyon zayıftı, katılım düşüktü. Organizasyon anlamında futbol, basketbol ve voleybol onun dışında amatör sporlar yok denecek kadar az. Spor kültürü olarak zayıf. Başlangıç sancılı oldu ama kuvvetlenerek gitti. Bize ve ülkeye katkı yaptı. Biz de büyüdük. Daha çok katkı verdik. Trail'e destek verdik. Bunda Salomon'un büyük katkısı var."





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