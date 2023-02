Ülke puanı için kritik sezon!

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda şubat ayını 4 takımla görmüştü. Ancak Trabzonspor'un, Konferans Ligi PlayOff'unda Basel'e elenmesi sonrası Avrupa'da an itibarıyla Son 16 turlarında Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivas kaldı.



SIRBİSTAN VE AVUSTURYA TEMSİLCİSİ YOK



İki sezon sonrasındaki Avrupa Kupaları'na katılımımızı ilgilendiren 2022-23'te, şu an 31.500 puanla 12. sıradayız. Sezonu ilk 11 içinde tamamlarsak, 2024-25'te Süper Lig şampiyonumuz Devler Ligi'ne direkt katılacak. Hemen üstümüzdeki 32.275 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı 10. Avusturya'nın Avrupa'da artık temsilcisi kalmadı.



900 PUAN YETEBİLİR AMA...



3 takımımız, Son 16'da toplamda 6 maça çıkacak. Türkiye, UEFA'da beraberliğe 200, galibiyete 400 puan alıyor. Buradan 900 puan çıkarırsak, 11.'liği kapabiliriz. 10. sırayı almak için en az 6 galibiyet ve 1 beraberlik lazım. 3 takımla olmamız büyük avantaj ve bu fırsatı kaçırmamalıyız. Ancak hemen arkamızda 29.675 puanlı İsviçre, Trabzonspor'u eleyen Basel'le (Kupa 3'te rakibi S.Bratislava), 14. 29.300 puanlı Ukrayna da Shakhtar Donetsk'le (Kupa 2'de rakibi Feyenoord) yoluna devam ediyor. Elbette dileğimiz, biz hedefe doğru ilerlerken, Basel ile Shakhtar'ın puansız bir şekilde elenmeleri yönünde olacak.



2024-25'te Avrupa Kupaları'na katılım (Eğer 11. olursak)



*Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi Play-Off.

Lig ikincimiz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme.

Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi Play-Off.

Lig üçüncümüz: Konferans Ligi 3. ön eleme

Lig dördüncümüz: Konferans Ligi 2. ön eleme



(Not: (*) Şampiyonlar Ligi Şampiyonu, söz konusu sezonda kendi liginde Kupa 1'e direkt gidiş biletini kaparsa, bir sonraki sezonda 11. ülkenin lig şampiyonu, direkt gruplara kalmaya hak kazanıyor.)



2023-24'te Avrupa Kupaları'na katılım (20. tamamladık)



Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu.

Lig ikincimiz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.





