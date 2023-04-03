Uğurcan Çakır, mazisini arıyor!

Trabzonspor'un geçen yılki şampiyonluğunun mihenk taşlarından olan Uğurcan Çakır, bu sezon hayal kırıklığı yaşatıyor.



Kayserispor'dan alınan 4-3'lük mağlubiyette kalesine isabet eden şutların tamamını içeri alan milli eldivenin durumu sorgulanıyor. Geride kalan 23 karşılaşmada kaleye geçen Uğurcan, isabet eden 88 şutta 36 gol yerken %61'lik kurtarış değeriyle ligin en vasat 3 eldiveni arasında (Ersin Destanoğlu %54, Viviano %58) yer aldı.



Ayrıca takımının yediği gollerin 2'sinde bireysel hata yaptı.



EN KÖTÜ KURTARIŞ YÜZDESİNE SAHİP 3 KALECİ



Bordo-mavili formayla 5. sezonunda olan 26 yaşındaki oyuncu, ilk senesinde %75, sonraki döneminde %74 ve ertesi sezonunda %77'lik kurtarış karnesiyle parlamış, 2021-22'de ise %79 ile zirveyi görmüştü.



