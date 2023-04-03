Uğurcan Çakır, mazisini arıyor!

Kayserispor maçında 4 isabetli şutta 4 gol yiyen Uğurcan, bu sezonki %61'lik kurtarış karnesiyle ligin en kötü ilk 3 eldiveni arasında...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Uğurcan Çakır, mazisini arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2023 12:34
Trabzonspor'un geçen yılki şampiyonluğunun mihenk taşlarından olan Uğurcan Çakır, bu sezon hayal kırıklığı yaşatıyor.

Kayserispor'dan alınan 4-3'lük mağlubiyette kalesine isabet eden şutların tamamını içeri alan milli eldivenin durumu sorgulanıyor. Geride kalan 23 karşılaşmada kaleye geçen Uğurcan, isabet eden 88 şutta 36 gol yerken %61'lik kurtarış değeriyle ligin en vasat 3 eldiveni arasında (Ersin Destanoğlu %54, Viviano %58) yer aldı.

Ayrıca takımının yediği gollerin 2'sinde bireysel hata yaptı.

EN KÖTÜ KURTARIŞ YÜZDESİNE SAHİP 3 KALECİ

Bordo-mavili formayla 5. sezonunda olan 26 yaşındaki oyuncu, ilk senesinde %75, sonraki döneminde %74 ve ertesi sezonunda %77'lik kurtarış karnesiyle parlamış, 2021-22'de ise %79 ile zirveyi görmüştü. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery