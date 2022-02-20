Uğurcan Çakır: 'İnşallah şampiyonlukla bitiririz'

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, "Güzel bir kurtarış istatistiği yakaladım. Önemli olan kazanmamız. Net bir skorla ayrıldık. Alanya gibi zor bir deplasmandan iyi oyun ve iyi skorla ayrılıyoruz. Alanyaspor'un hocası çok iyi ama Abdullah Hoca ne yapmamız gerektiğini anlattı, çalıştırdı. İlk 20-25 dakika baskı yaparak, pas opsiyonlarını kapatarak oynadık ve golleri oynadık." dedi.



Lider olmaları hakkında, "Şampiyonluğa gidiyoruz. Bu zor deplasmanda kazanmak önemliydi. Özgüvenimiz yerinde. İnşallah şampiyonlukla bitiririz." sözlerini kullandı



Uğurcan ayrıca, "Futbolda dün yok, bugün var. Ana odaklanmak gerek. Penaltıda top dizime geldi. Biraz ağrı hissettim. Zorlamak istemedim. O yüzden çıktım. Bugün de bitti. 3 puan cebimizde. Cuma günkü maça odaklanacağız." ifadelerine yer verdi.





İLGİLİ VİDEO