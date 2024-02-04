Uğurcan Çakır: "Amatör hatalar yaptık"

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

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Uğurcan Çakır: 'Amatör hatalar yaptık'
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04 Şubat 2024 21:16
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "3 maçtır kaybediyoruz. Bazı şeyler doğru gitmiyor. Bugün oyunun 90 dakikalık bölümünde oyuna hakimdik. İstediklerimizi uyguluyorduk. Basit amatör hatalar yaptık defansif anlamda. 2 tane gol yedik. Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Daha fazla çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Ayrıca, "Özür diliyoruz. Kafayı kaldırıp, daha çok çalışıp Trabzonspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Çok üzgünüz. Mağlubiyeti hak etmedik. Çok amatör hatalar yaptık. 2 tane gol yedik. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma suç bulmuyorum. Bir şanssızlık var. Bazen ileri zıplamak için 2-3 adım geri gitmek gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Toparlanmalıyız işin açıkçası. Kötü durumdayız. Trabzonspor büyük bir camia. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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