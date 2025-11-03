03 Kasım
Uğurcan Çakır'a Galatasaray'dan tam destek

Trabzonspor karşısında başarılı bir performans sergileyen Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, eski takımının taraftarlarından tepki görürken, sarı-kırmızılı camiadan büyük destek aldı.

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla takımının en etkili isimlerinden biri oldu.
 
Kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla fark yaratan tecrübeli eldiven, özellikle Zubkov'un net kafa vuruşunu refleksleriyle çıkararak gole izin vermedi.
 
Karşılaşma boyunca güven veren bir oyun ortaya koyan Uğurcan, eski takımı Trabzonspor taraftarlarının tepkisine rağmen soğukkanlı duruşunu korudu.
 
Maç sonrası Galatasaraylı taraftarlar ve takım arkadaşları, başarılı file bekçisine sosyal medyada ve soyunma odasında tam destek verdi. Uğurcan Çakır'ın bu duruşu, hem kulüp içinde hem de taraftarlar nezdinde takdirle karşılandı.
  • KL
