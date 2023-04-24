Uğur Dündar: 'Yabancı hakem şart'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.



Dündar, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının hakemlerini eleştirerek yabancı hakem getirilmesi gerektiğini belirtti.



Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Volkan Bayarslan ve VAR'daki Hakan Ceylân gibi hakem parodileriyle Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez, aksine sürekli geriler." ifadelerini kullandı.



Ayrıca, "Radikal çözüm; yabancı hakem getirmektir." açıklamasını yaptı.





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