Uğur Dündar: "Yabancı hakem şart"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının hakemlerini eleştirerek yabancı hakem getirilmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğur Dündar: 'Yabancı hakem şart'
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24 Nisan 2023 14:48
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dündar, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının hakemlerini eleştirerek yabancı hakem getirilmesi gerektiğini belirtti.

Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Volkan Bayarslan ve VAR'daki Hakan Ceylân gibi hakem parodileriyle Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez, aksine sürekli geriler." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Radikal çözüm; yabancı hakem getirmektir." açıklamasını yaptı.

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