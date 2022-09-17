Uğur Bayarslan: 'Önümüzdeki maça odaklanacağız'

Ankara Keçiörengücü'ne mağlup olan Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan maçın ardından konuştu.



Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan sakat ve cezalı oyuncularının olduğunu vurgulayarak, "Karşımızda lige iyi başlayan bir Keçiörengücü var. Eğer alanı boş bırakırsanız sıkıntı oluşturan hücum oyuncuları var. Ne yazık ki duran toplardan golü yedik. Önümüzdeki Denizlispor maçına odaklanacağız. Ligin bundan sonra daha zor geçeceği kanısındayım. Çünkü takımlar gitgide forma giriyorlar. Önümüze bakacağız, bu maçı unutacağız. Hatalarımızdan ders alacağız." ifadelerini kullandı.





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