Ufuk Akçiğit: "Amacımız Beşiktaş'ı düzlüğe çıkarmak"

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı'nın listesi yer alan Ufuk Akçiğit, "Amacımız gereksiz harcamaları kısmak ve gerçekleştireceğimiz projelerle Beşiktaş'ın gelirlerini artırarak, kulübümüzü finansal açıdan düzlüğe çıkarmaktır" şeklinde konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ufuk Akçiğit: 'Amacımız Beşiktaş'ı düzlüğe çıkarmak'
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01 Aralık 2023 14:20
Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan Ufuk Akçiğit, hedeflerinin siyah-beyazlı kulübü özlediği günlere taşımak olduğunu söyledi.

Chicago Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Ufuk Akçiğit, yaptığı açıklamada, Adalı'nın çok donanımlı bir liste oluşturduğunu belirterek, "Hedefimiz Beşiktaş'ımızı tüm camianın özlediği güzel günlere kavuşturmak. Özellikle spor kulüplerinin yaşadığı ekonomik sorunları iyi biliyoruz ve bu konuyu önceliklendiriyoruz. Amacımız gereksiz harcamaları kısmak ve gerçekleştireceğimiz projelerle Beşiktaş'ın gelirlerini artırarak kulübümüzü finansal açıdan düzlüğe çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Seçimi kazandıktan sonra projeleri hızlıca hayata geçireceklerini aktaran Akçiğit, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Yapabileceklerimizi, projelerimizi hayata geçirmek için önce kulübün mevcut mali durumuna hakim olmamız gerekiyor. Seçimi kazandıktan sonra yoğun bir çalışmayla mali portreye hakim olup projelerimiz konusunda kolları sıvayacağız. Başkanın camiamızla paylaştığı ileri görüşlü projeleri var, bunların ivedilikle hayata geçip kulübümüzün kalkınması için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız."

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