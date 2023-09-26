UEFA Süper Kupa maçının stadı belli oldu

2024 UEFA Süper Kupa maçının Varşova'da yapılacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Süper Kupa maçının stadı belli oldu
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26 Eylül 2023 17:47
2024 UEFA Süper Kupa maçına, Polonya'nın başkenti Varşova ev sahipliği yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleştirilen UEFA İcra Komitesi toplantısında alınan kararla, 14 Ağustos'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçının ev sahibi olarak Varşova Ulusal Stadyumu belirlendi.

Alınan bu kararla beraber Varşova Ulusal Stadyumu tarihinde ilk kez Polonya'da düzenlenecek.

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